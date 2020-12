per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinhessen und dem Kreis Bad Kreuznach ist in dieser Woche bisher deutlich zurückgegangen. Die Gesundheitsämter der Region wollen aber noch nicht von einem Trend sprechen.

In der vergangenen Woche war die Zahl der Neuinfektionen in Rheinhessen und dem Kreis Bad Kreuznach auf fast 150 Menschen gestiegen. Bei einem Großteil davon handelte es sich um Reiserückkehrer. In dieser Woche liegt die Zahl bisher im niedrigen zweistelligen Bereich. Das sei eine gute Entwicklung, aber noch kein Beleg dafür, dass die Spitze der Neuinfektionen erreicht oder überschritten sei, heißt es aus den zuständigen Gesundheitsämtern. Bei zahlreichen Reiserückkehrern sei die Inkubationszeit noch nicht abgelaufen, außerdem kehrten auch jetzt noch Personen aus dem Urlaub zurück oder ließen sich erst jetzt auf das Virus testen. Um die Zahlen auch weiterhin niedrig zu halten, müssten Quarantänebestimmungen, Mindestabstand und Maskenpflicht konsequent eingehalten werden.