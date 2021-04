Die Stadt Mainz verstärkt die Information der Bürger über die Corona-Regeln. Zum einen hat sie die Plakate ersetzt, die am Rheinufer auf die Maskenpflicht hinweisen. Nach Angaben der Stadt waren sie am Ostersonntag beschädigt oder entfernt worden. Außerdem seien wieder Corona-Scouts im Einsatz. Sie sollen die Bürger über die geltenden Regeln aufklären. Die Scouts hätten auch Info-Zettel in verschiedenen Sprachen dabei. Nach den Osterfeiertagen hatte die Mainzer Polizei berichtet, dass sehr viele Menschen sich mit Fragen zu den Corona-Regeln an sie gewandt hatten. Dabei hat die Polizei festgestellt, dass viele Bürger die Corona-Regeln nicht kennen - teilweise seien auch Sprachbarrieren der Grund gewesen.