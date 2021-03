per Mail teilen

Die neue Citymanagerin der Stadt Mainz, Sandra Klima, nimmt am Montag ihre Arbeit auf. In den vergangenen 13 Jahren war sie für die Mainzer Römerpassage verantwortlich. Von nun an soll sie als neue Citymanagerin dafür sorgen, die Stadt für Bürgerinnen und Bürger, für ihre Besucher und für Partner aus der Wirtschaft attraktiv zu machen. Klima ist die Nachfolgerin von Dominique Liggings, der aus internen Gründen die Zusammenarbeit mit dem Mainz City Management nach eineinhalb Jahren beendet hatte.