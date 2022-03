Mainzer Busse fahren mit Ukraine-Fahne

An Fastnacht wehen an Mainzer Bussen traditionell Fähnchen mit Fastnachtsfarben. Aus Solidarität mit der Ukraine wurde nun eine neue Fahne entworfen.

Sie ist gelb, blau und in der Mitte ist eine weiße Friedenstaube zu sehen, die den Zweig eines Olivenbaumes im Schnabel hält. Diese neue Fahne gibt es 140 Mal. Die gesamte Busflotte der Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität wird mit den Fahnen ausgestattet. Die Idee kam aus der Belegschaft. Gefertigt wurden die Fähnchen in der unternehmenseigenen Sattlerei.

Das Motto lautet "Wir zeigen Flagge". Das Ganze soll ein Zeichen für die Solidarität mit der Ukraine sein. Die Aktion sei verbunden mit der Hoffnung auf baldigen Frieden, so ein Sprecher.

Die gesamte Busflotte der Mainzer Mobilität wurde mit einer ukrainischen Flagge ausgestattet. SWR D. Diener

Im Netz kommt die Aktion gut an. Der nächste Fahnenwechsel an den Mainzer Bussen ist am 1. Mai geplant. Am Tag der Arbeit fahren die Busse mit Deutschland-Fahnen durch die Stadt.