Benefizkonzert in der Rheingold-Halle für Ukraine

In der Mainzer Rheingold-Halle findet am Mittwochabend ein Benefiz-Konzert für die Ukraine statt. Auftreten wird das Philharmonische Staatsorchester Mainz. Alle Musiker des Orchesters treten dabei ohne Gage auf, sagt Chefdirigent Herrmann Bäumer. Auch die Rheingold-Halle sei für das Konzert kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Außerdem hat ein Caterer mehr als 1.000 Flaschen Wein spendiert, damit ein möglichst hoher Erlös erzielt werden kann. Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf und den gastronomischen Angeboten werden an den Verein „Armut und Gesundheit“ des Sozialmediziners Gerhard Trabert gehen. Traberts Team versorgt aktuell an der ukrainischen Grenze Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Das Konzert im Kongresssaal der Rheingold-Halle beginnt um 19 Uhr 30. Tickets an der Abendkasse kosten 13 Euro.