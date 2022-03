Kriegs-Flüchtlinge mit Behinderung kommen in Hotel unter

per Mail teilen

Das Mainzer Hotel Inndependence hat behinderte Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Der Landesbeautragte für Menschen mit Behinderung hatte das Hotel um Hilfe gebeten. Einige Menschen sitzen im Rollstuhl, andere sind schwer geh-oder lernbehindert oder haben andere Handicaps. Die Flüchtlinge sind am Wochenende mit ihren Angehörigen in Mainz angekommen. Insgesamt handelt es sich um 18 Menschen, darunter auch Kinder. Das Hotel, in dem sie jetzt leben, ist ein Inklusionsbetrieb. Hier sind auch Menschen mit Behinderung beschäftigt. Das Hotel Inndependence gehört der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen. Dessen Geschäftsführer Jörg Greis sagte, das Hotel-Team kümmere sich nicht nur um die Unterbringung der 18 Flüchtlinge, sondern helfe unter anderem bei der medizinischen Versorgung. Laut Greis werde man notfalls auf reguläre Hotelbuchungen verzichten, um weitere Flüchtlinge mit Behinderung aufzunehmen.