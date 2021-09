Bauarbeiter demonstrieren für mehr Lohn

Die Gewerkschaft IG Bau ruft Bauarbeiter für Mittwoch zu einer Demonstration auf. Sie beginnt in Wiesbaden und endet in Mainz. Grund für die Proteste sind die laufenden Tarifverhandlungen. Die IG Bau fordert unter anderem 5,2 Prozent mehr Lohn und eine Entschädigung für die Wegezeiten zu den Baustellen. Die Arbeitgeberseite befürchtet, dass durch diese Entschädigung mehr Bürokratie entstehen könnte. Die Tarifverhandlungen werden am Mittwoch fortgesetzt. Für die Kundgebung haben sich laut IG-Bau etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Viele arbeiten gerade auf nahegelegenen Baustellen. Treffpunkt ist um 11:30 Uhr am S-Bahnhof in Mainz-Kastel auf der hessischen Rheinseite. Danach laufen die Teilnehmer über die Theodor-Heuss-Brücke nach Mainz. Auf dem Ernst-Ludwig-Platz beginnt dann um 12:30 Uhr die Abschluss-Kundgebung.