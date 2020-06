Mutter und fünfjähriger Sohn ertrinken im Rhein

Beim Baden im Rhein im hessischen Trebur gegenüber Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) sind am Samstagabend ein fünfjähriger Junge und seine Mutter ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Mutter den Jungen laut Augenzeugen aus dem Wasser retten wollen. Dabei sei sie selbst in Not geraten.