Bei Pferdekutschen-Unfall Verletzte in Wendelsheim

Eine Mutter und ein Kleinkind sind bei einem Sturz von einer Pferdekutsche in Wendelsheim (Kreis Alzey-Worms) am Donnerstagmittag verletzt worden. Wie Polizei mitteilt, waren die beiden angespannten Ponys auf einem Wirtschaftsweg aus ungeklärter Ursache plötzlich durchgegangen. Daraufhin stürzten die 32-jährige Mutter und ihre 2-jährige Tochter von der Kutsche auf den Betonweg. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, die Tochter nur leicht. Mutter und Tochter kamen in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach. Die Kutsche mit den Ponys konnte von entgegenkommenden Fußgängern angehalten werden.