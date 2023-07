19-jährige Mutter mit Baby aus Alzey wieder da

Seit Anfang Juli galten die junge Frau aus Alzey und ihr Baby als vermisst. Jetzt ist sie laut Polizei wieder aufgetaucht.

Mutter und Kind seien am Freitag wohlbehalten gefunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Wormser Polizei. Demnach war die 19-Jährige mit ihrer drei Monate alten Tochter aus freien Stücken aus dem Raum Alzey weggegangen. Sie befinden sich jetzt in einem Mutter-Kind-Heim in Nordrhein-Westfalen.

Die Mutter habe auch einen psychisch stabilen Eindruck gemacht, so ein Wormser Polizeisprecher. Kollegen hätten mit der jungen Frau am Donnerstag bei ihrer Ankunft gesprochen. Nach ihren Angaben will die junge Mutter bislang in dem Heim in Nordrhein-Westfalen bleiben.

Anfang Juli verschwunden

Die junge Frau hatte am 03.07.23 das Heim in Alzey verlassen. Sie wollte laut Polizei einen kurzen Spaziergang machen - mit ihrer Tochter im Kinderwagen. Von diesem Ausflug kehrte sie nicht zurück. Die Wormser Polizei leitete nach eigenen Angaben eine umfangreiche Fahndung ein, fand aber keine Spur von der 19-Jährigen und ihrem Baby. Nun ist sie wieder aufgetaucht, die Fahndung wurde eingestellt.