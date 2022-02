Mutmaßlicher Vergewaltiger vor Gericht

Ein 26-jähriger Mann muss sich ab Mittwoch wegen Vergewaltigung und Körperverletzung vor dem Landgericht Mainz verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in der Wohnung eines Bekannten in Worms dessen Freundin vergewaltigt zu haben. Nachdem der Bekannte die Wohnung verlassen hatte, soll der Angeklagte in das Zimmer gegangen sein, in dem die Freundin im Bett lag. Laut Anklage hat er seine Hände um ihren Hals gelegt und zugedrückt. Dann soll er sie entkleidet und vergewaltigt haben. Der 26-Jährige ist bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten vorbestraft. Er bestreitet die Tat.