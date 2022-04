per Mail teilen

Die Kriminalpolizei hat in Mainz einen Mann gefasst, der seit über einer Woche im Stadtteil Gonsenheim Frauen sexuell belästigt haben soll. Nach Polizeiangaben soll der 28-Jährige sich in mehreren Fällen vor Frauen entblößt und danach an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Mann sei bereits polizeibekannt und muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten.