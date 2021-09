Mutmaßlicher Schläger vor dem Mainzer Landgericht

Ein 24-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Mainz wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll für den Tod eines Mannes verantwortlich sein.

Der 24-Jährige war im vergangenen Jahr nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mehrfach am Mainzer Hauptbahnhof als Schläger aufgefallen. Teilweise soll der Mann betrunken gewesen sein. Im Oktober endete eine Auseinandersetzung tödlich.

24-Jähriger in Mainz vor Gericht

Mann stirbt an den Folgen der Verletzungen

Der Angeklagte soll einem 46-Jährigen so fest mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dass der Mann zu Boden fiel und mit dem Kopf aufschlug. Dadurch erlitt er Blutungen im Schädelinneren und verstarb später in einem Krankenhaus. Der 24-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Zu den Vorwürfen hat er bisher nichts gesagt.

„Ich höre vom Sagen (anderer), dass ich mal ein Problem hatte, aber mehr weiß ich nicht.“

Er habe bis zu seiner Verhaftung zwei bis drei Flaschen Wodka täglich getrunken und außerdem Drogen genommen. Das Geld für seinen Rausch habe er sich teilweise bei verschiedenen Sozialämtern abgeholt. Der Tagessatz für Obdachlose läge bei 14,40 Euro. Außerdem habe er gebettelt. Übernachtet habe er in Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs oder in Parks.

Zeugen wurde ein Video gezeigt

Zu dem Prozess am Mainzer Landgericht sind mehrere Zeugen geladen, die an dem Tag im Oktober vergangenen Jahres ihre Freizeit vor dem Mainzer Hauptbahnhof verbracht haben. Am ersten Prozesstag wurde den Zeugen mehrfach eine Videoaufnahme vorgespielt, die den Angriff auf das später verstorbene Opfer zeigt. So versucht das Gericht herauszufinden, wer etwas mitbekommen hat und zu klären, ob es einen Streit zwischen den Männern gab.

Es sind weitere Verhandlungstage angesetzt, auch zwei Sachverständige sollen gehört werden.