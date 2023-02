Sie sollen in Häuser, Wohnungen und Büros eingestiegen sein: Drei Männer müssen sich seit heute vor dem Mainzer Landgericht wegen Bandendiebstahls verantworten.

Bei den Angeklagten handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um zwei 24-Jährige und einen 35-jährigen Mann. Sie sollen in wechselnder Besetzung auf Einbruchstouren gegangen sind. Insgesamt fünf Einbrüche sollen die Männer in Mainz begangen haben. Dabei hebelten sie meist an den Gebäuden Fenster auf und nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war.

Angeklagte machen bei Touren durch Mainz fette Beute

Dabei haben sie laut Anklage oft große Beute gemacht haben: In einem Fall stahlen sie einen 150 Kilogramm schweren Tresor, den sie an einem Feldrand öffneten. In ihm befanden sich unter anderem hochwertiger Schmuck und Rolex-Uhren.

In einem anderen Fall wurden in einem Penthouse neben Uhren, einem Silberbarren, einer Stereoanlage, Kreditkarten und Kleidung auch die Autoschlüssel mitgenommen und ein BMW aus der Tiefgarage gestohlen.

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Mainz soll der 35-jährige Angeklagte eine Münzsammlung und Bargeld im Wert von knapp 27.000 Euro erbeutet haben.

Alle Männer sind polizeibekannt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind alle Angeklagten bisher strafrechtlich in Erscheinung getreten. So sei der 35-Jährige Angeklagte beispielsweise bereits einmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.