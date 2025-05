Mutmaßliche Diebe in Wohnmobil in Mainz-Kastel eingeschlafen

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte eine Frau Einbruchsgeräusche an ihrem Wohnmobil. Und in der Tat: Die Scheibe war eingeschlagen. Es saßen aber auch zwei schlafende Männer im Wagen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Männer offenbar vorher die Scheibe des Wohnmobils in der Krauseneckstraße in Mainz-Kastel eingeschlagen und das Autoradio ausgebaut. Als die Besitzerin gegen 4:20 Uhr wegen der auffälligen Geräusche nach ihrem Fahrzeug schaute, sah sie nicht nur die eingeschlagene Scheibe, sondern entdeckte auch die beiden schlafenden Männer. Männer waren offenbar betrunken Die beiden Männer seien anschließend geflüchtet, konnten aber von einem weiteren Zeugen verfolgt werden. Die Besitzerin rief sofort die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten dann kurze Zeit später die 32- und 34-jährigen Männer in einem Gebüsch entdecken und festnehmen. Das Autoradio hatten die beiden laut Polizei auch noch bei sich. Beide Männer seien stark betrunken gewesen. Sie konnten im Anschluss, wie die Polizei mitteilte, "ihren Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen". Gegen die beiden wurde jetzt jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.