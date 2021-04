Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Einschränkung der Versammlungsfreiheit: War die rheinland-pfälzische Corona-Verordnung von April 2020 rechtmäßig? Ein Fall für das Mainzer Verwaltungsgericht.

Im Frühjahr 2020 machte sich auf der ganzen Welt das Corona-Virus breit. Rheinland-Pfalz meldete Ende Februar die erste Infektion mit dem damals noch fast unbekannten Virus. Um seine Ausbreitung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, wurden seither hunderte gesetzliche Regelungen erlassen, aufgehoben und verändert. Mal wurden Kinos geschlossen, dann Zoos wieder geöffnet, mal Gottesdienste erlaubt, Treffen von mehreren Personen beschränkt, dann kam eine Maskenpflicht beim Einkaufen oder Sportveranstaltungen wurden verboten.

Jedes Mal, wenn es Änderungen an den Regelungen gab und gibt, werden sie in eine neue Corona-Verordnung für das Land Rheinland-Pfalz gefasst. Seit 23. April gilt nun die 19. Version der Verordnung.

Kläger: Corona-Vorschriften sind unwirksam

Von Anfang an gab es auch Protest und Widerstand gegen die Corona-Regeln. In mehreren Eilentscheidungen urteilten Gerichte über einzelne Maßnahmen. Am Donnerstag muss das Mainzer Verwaltungsgericht nun zum ersten Mal grundsätzlich über eine Corona-Verordnung entscheiden.

Geklagt hat ein Mann aus Mainz. Seiner Meinung nach sind mehrere Vorschriften der Vierten Corona-Verordnung vom 17. April 2020 unwirksam. So sieht er unter anderem sein Persönlichkeitsrecht sowie seine Bewegungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit verletzt. Seine Klage wird als Musterverfahren stellvertretend für viele andere Klagen gegen Corona-Verordnungen in Rheinland-Pfalz verhandelt.

Anwältin Hamed: "Was hat sich die Regierung eigentlich gedacht?"

Anwältin Jessica Hamed Bernard Korn & Partner

Die Anwältin des klagenden Mannes ist Jessica Hamed aus Mainz. Für sie geht es in dem Prozess um ganz grundlegende Fragen. Noch nie seien Freiheitsgrundrechte "so gravierend, für so einen langen Zeitraum und für so viele Menschen gleichzeitig beschnitten" worden wie jetzt. Die Landesregierung müsse beantworten, wie sie zu ihrer Entscheidung für die Regelungen gekommen sei. "Warum hat man im April entschieden, wie man entschieden hat? Von welcher Gefahr geht ihr denn aus und wie kamt ihr denn dazu?"

Hamed stellt auch infrage, ob das Land überhaupt die gesetzliche Basis hatte, um so weitreichende Grundrechtseingriffe durchzuführen. Alle Bürgerinnen und Bürger hätten ein Recht auf diese Antworten, auch wenn die Vierte Corona-Verordnung gar nicht mehr in Kraft sei. Eine Aufarbeitung im Nachgang gebe dennoch Rechtssicherheit.

Klage könnte zu Schadensersatzforderungen führen

Falls der Klage vor dem Mainzer Verwaltungsgericht gegen die Vierte Corona-Verordnung stattgegeben werde, könnte dies große Folgen haben, so Anwältin Hamed. "Es wird dann sicher eine Welle an Schadensersatzklagen geben." Vor allem Menschen, die wirtschaftlich sehr betroffen seien, würden sicherlich klagen. Zum Beispiel könnten Betreiber von Fitnessstudios, Clubs oder Restaurants ihre Umsatzausfälle geltend machen.

Eine gerichtliche Entscheidung sei auch wichtig für die Zukunft: "Die nächste Pandemie kommt irgendwann", so Hamed. Deshalb sei es so wichtig, klären zu lassen, wie viel der Staat in so einer Situation machen dürfe und was nicht.

Hamed: "Gut gemeint, ist nicht gut gemacht"

Persönlich stehe für sie außer Frage, dass die jetzige Regierung die Regeln und Verordnungen so gut wie möglich habe machen wollen. Sie habe aber Sorge, dass es auch einmal eine Regierung geben könnte, die es nicht gut meine. "Dann haben Sie eine Bevölkerung, der Sie Angst machen können. Und diese Angst kann man instrumentalisieren."

Urteil eventuell noch nicht am Donnerstag

Das Mainzer Verwaltungsgericht wird am Donnerstag in mündlicher Verhandlung über die Klage des Mannes aus Mainz verhandeln. Ob bereits an diesem Tag eine Entscheidung fällt, ist noch nicht klar. Gegen ein mögliches Urteil wäre eine Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht möglich.