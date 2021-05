Die Museen in Bad Kreuznach beteiligen sich am internationalen Museumstag am Sonntag. So hat das Museum für Puppentheaterkultur seine Besuchszeiten auf 10 bis 19 Uhr erweitert. Da wegen der Corona-Pandemie nur maximal ein Haushalt für eine Stunde mit Termin ins Museum darf, gibt es nur wenige Plätze. Diese waren am Freitag fast schon komplett ausgebucht. Die Museen Schlosspark und Römerhalle nehmen am Aktionstag morgen keinen Eintritt. Auch hier sind die Besucherslots bereits komplett vergeben. Die großen Museen in Mainz und der Region sind wegen Corona weiterhin geschlossen. Das römisch-germanische Zentralmuseum in Mainz oder das Museum bei der Kaiserpfalz in Ingelheim bieten im Internet aber virtuelle Rundgänge durch ihre Ausstellungen an.