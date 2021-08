per Mail teilen

Am Mittwoch erwartet das Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz - kurz RGZM - Museumsgüter aus dem überfluteten Ahrweiler. Sie sollen von Fachleuten gereinigt werden. Ein Lastwagen bringt archäologische Fundstücke, Skulpturen und Holzobjekte nach Mainz. Sie sind durch die Wassermassen bei der Hochwasser-Katastrophe stark verschmutzt. Die Experten im RGZM müssen nach Angaben einer Sprecherin unter anderem römisches Glas und Keramik von Schlamm, Öl oder Fäkalien befreien. Für die Reinigung seien zwei Monate vorgesehen. Die Ausstellungsstücke könnten hier so lange zwischengelagert werden, bis die Stadt Ahrweiler sie wieder zurück nehmen könne. Neben dem RGZM ist auch das Dommuseum in Mainz beteiligt. Hier werden nach Angaben des Museumsverbands Skulpturen und Plastiken restauriert.