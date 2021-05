Knapp zwei Monate waren die Museen in Rheinhessen und an der Nahe wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Diese Woche öffnen viele wieder und müssen strenge Vorgaben einhalten.

Während das Museum Alzey bereits am Montag wieder öffnet, nehmen viele andere Museen in Rheinhessen am Dienstag wieder den Betrieb auf. So auch das Museum bei der Kaiserpfalz in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen).

Seit mehreren Wochen haben die Verantwortlichen auf diese Öffnung hingearbeitet, sagt Inge Domes, stellvertretende Leiterin des Museums. So musste erst ein Hygieneplan erstellt und anschließend umgesetzt werden. Der Plan orientiert sich an einer Handreichung des rheinland-pfälzischen Museumsverbandes.

In dem Museum gelte eine Maskenpflicht und die Besucheranzahl sei auf zehn Personen begrenzt, so Inge Domes. Außerdem müssen in den Räumlichkeiten auch die Abstandsregeln eingehalten werden. Deshalb habe man die Kaffeetische im Eingangsbereich weggeräumt und Abstandslinien auf den Boden geklebt, sagt Domes.

An der Kasse gibt es auch Plexiglasscheiben. Außerdem hat das Museum die kleinen Videobildschirme ausgeschaltet, die die Geschichte der Kaiserpfalz erklären. Sie werden mit Computermäusen bedient und dabei sei die Infektionsgefahr zu groß. Ebenso wie bei den Audioguides. Diese wird es deshalb auch nicht geben, sagt Inge Domes.

SWR A. Dietz

Ab Juni hofft Inge Domes aber darauf, auch wieder Führungen und Veranstaltungen anbieten zu können – auch mit beschränkter Teilnehmerzahl.

Besonders freut sich Domes auf eine Führung zum Thema "Pest in Ingelheim". Denn Pandemien wie Corona, sind in Ingelheim nicht komplett neu, sagt die Historikerin: "Seuchen gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte, natürlich auch in Ingelheim." Bei der Pestepidemie 1666 seien mehr als einhundert Ingelheimerinnen und Ingelheimer gestorben.

Das Museum in Ingelheim wird jährlich von 15.000 Menschen besucht und öffnet am Dienstag wieder um 10 Uhr.

Gutenberg-Museum öffnet erst kommende Woche

Außerdem öffnen am Dienstag die KZ-Gedenkstätte Osthofen (Kreis Alzey-Worms), die Häuser im Freilichtmuseum Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) und das Binger Museum am Strom.

In das Landesmuseum Mainz können ab Freitag wieder Besucher. Das Gutenberg-Museum und das Naturhistorische Museum In Mainz öffnen erst in der kommenden Woche. Dort benötige man noch etwas Zeit für die Vorbereitungen.