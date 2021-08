Im Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) in Mainz sind am Mittwochmittag Museumsstücke aus dem überfluteten Stadtmuseum in Ahrweiler angekommen. Fachleute des RGZM werden die Fundstücke in den nächsten Wochen reinigen und restaurieren.

Ein halber Lastwagen voll mit dreckigen, aber teilweise sehr wertvollen Museumsstücken ist am Mittwoch auf den Hof des Museums für Antike Schifffahrt in Mainz gerollt. Dort werden die archäologischen Fundstücke von einem Team des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz in den nächsten Wochen gereinigt.

Das RGZM - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, hat extra eine Gruppe aus fünf Fachleuten zusammengestellt, die sich um die Erstrestaurierung kümmern. Christiane Nowak-Lipps ist die Leiterin der Gruppe. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie am Mittwoch die 80 Kisten mit den Fundstücken aus Ahrweiler entgegengenommen. Bis vor zwei Wochen lagerten diese noch im Depot des Stadtmuseums in Ahrweiler.

"Wir versuchen jetzt die Sachen zu retten und das Kulturgut für die nächsten Generationen wieder aufzubereiten."

Keramikvasen, Glasschalen und Skelettüberreste

Die Herausforderung in den nächsten Tagen: Die rund 500 Gegenstände, die sich in den Kisten befinden, zuerst einmal zu sortieren. Bisher hat das Römisch-Germanische Zentralmuseum nur einen groben Überblick darüber, was sich alles in den Kisten befindet.

Von Keramikvasen über Glasschalen bis hin zu Fossilien und Skelettresten – der Inhalt ist vielfältig. Nach Angaben der Wissenschaftlerin stammt das meiste davon aus der Zeit der Römer. Einige Objekte würden auch aus dem frühen Mittelalter stammen.

Zustand der archäologischen Fundstücke noch unbekannt

Noch wissen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Museums nicht genau, in welchem Zustand die einzelnen Objekte sind. Das würde sich erst in den nächsten Tagen zeigen, wenn alle Kisten ausgeladen seien. Aber Christiane Nowak-Lipps ist zuversichtlich. Nach dem zu urteilen, was sie am Mittwoch auf den ersten Blick sehen konnte, sei wahrscheinlich alles zu retten.

Auch Museumsrestaurator Markus Wittköpper freut sich, mit seiner Arbeit den Menschen in Ahrweiler helfen zu können. Mit der Erhaltung der archäologischen Fundstücke möchte das Team einen Teil der kulturellen Vergangenheit retten und den Menschen in der Eifel irgendwann wieder ein Stück ihrer Identität zurückgeben.

Erste Objekte bereits am Sonntag eingetroffen

Bereits am Sonntag hatte das RZGM einige Hölzer bekommen, darunter auch mittelalterliche Wasserleitungsrohre. Genau wie die Hölzer, müssen auch die am Mittwoch neu angelieferten Objekte nun zuerst vom Schlamm und Schlick befreit werden. Erst danach geht es nach Angaben des Restaurators an die Feinarbeit.

Behutsam werden die Museumsstücke von Schlamm und Dreck befreit SWR

Wie der Restaurator ausführt, muss jedes Objekt anders behandelt werden. Holzobjekte müssten beispielsweise anders gereinigt werden als Keramikgegenstände. Nach der Reinigung sei es zudem wichtig, die Objekte über einen längeren Zeitraum zu beobachten und zu kontrollieren, ob sich nicht doch noch Schimmel bildet. Markus Wittköpper und Christiane Nowak-Lipps gehen davon aus, dass die Arbeiten mindestens drei bis fünf Monate dauern.