Runter vom Sofa - rein ins Museum! Seit dieser Woche ist das in Bad Kreuznach wieder möglich. Museen in Mainz und Worms wollen erst nächste Woche loslegen.

Die Museen des Kulturviertels in Bad Kreuznach sind am Mittwoch gestartet. Dazu gehören das Schlosspark Museum, das Römerhalle Museum und das Museum für Puppentheaterkultur. Sie alle können ab sofort wieder besucht werden.

Der Museumsbesuch muss in allen drei Museen telefonisch oder per Mail vorab gebucht werden. Der Leiter der Museen Schlosspark und Römerhalle teilte dem SWR mit, dass das auch kurzfristig - also noch am selben Tag - möglich sei. Zudem sei ein Wegekonzept entwickelt worden mit getrennten Ein- und Ausgängen sowie Hinweisschildern zur maximalen Personenanzahl. Führungen und Veranstaltungen fänden derzeit nicht statt.

Einige Mainzer Museen warten noch

Die "Große Mainzer Adlerfibel" steht in der Ausstellung "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht" im Landesmuseum Mainz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Das Landesmuseum Mainz öffnet nach eigenen Angaben ab dem 16. März wieder. Die beiden Ausstellungen "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht" und "Ritter, Bauer, Edeldame" werden bis zum 13. Juni verlängert. Die Ausstellung über die Kaiser habe bereits vor der Schließung viel Publikum angezogen. Für einen Besuch müssen Tickets für bestimmte Tage und Uhrzeiten vorab online gebucht werden.

Ebenfalls am 16. März will das Naturhistorische Museum in Mainz seine Pforten öffnen. Neben der Dauerausstellung ist die Sonderausstellung "Artenreich" zu sehen, in der Kunstinstallationen präsentiert werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Dieser Urzeitriese kann ab dem 16. März wieder im Naturhistorischen Museum Mainz besucht werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Ines Klose

Die Kunsthalle Mainz hat bereits seit Dienstag wieder geöffnet. Masken und eine vorherige Anmeldung über E-Mail oder Telefon sind notwendig.

Zum Gutenberg Museum gibt es bislang noch keine Informationen, wann es für Besucherinnen und Besucher wieder möglich ist, die Ausstellungen zu besuchen.

Wormser Museum arbeitet an Terminvergabe

Das Nibelungenmuseum in Worms wird voraussichtlich ab dem 16. März wieder öffnen. Es müsse noch geplant werden, auf welche Art und Weise die Termine vergeben werden, erklärt die Museumsleiterin dem SWR. Zudem müsse das Personal eingeplant werden. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien während der Schließung anderweitig eingeplant, zum Beispiel bei der anstehenden Landtagswahl am kommenden Wochenende.