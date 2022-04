In der Neustadt brennen erneut Mülltonnen

In der Mainzer Neustadt haben am späten Samstagabend wieder Mülltonnen gebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind insgesamt vier Mülltonnen von einem oder mehreren Unbekannten in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Die Polizei sucht nun nach einem Tatverdächtigen mit dunklen Haaren, der etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein soll. Er habe einen Kapuzenpulli getragen. In der Mainzer Neustadt hatten in letzter Zeit mehrfach Mülltonnen gebrannt. Die Polizei vermutet, dass es sich immer um den oder die gleichen Täter handelt.