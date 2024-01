Müllmann stürzt in Gabsheim von Trittbrett und wird von Müllauto überrollt

Bei einem Unfall in Gabsheim (Kreis Alzey-Worms) hat ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs schwere Verletzungen erlitten. Er war unter den Müllwagen geraten.

Nach ersten Ermittlungen der Alzeyer Polizei passierte der Unfall am Dienstagvormittag, als in Gabsheim die Mülltonnen geleert wurden. Der 47-jährige Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs stand wohl auf dem Trittbrett hinten am Müllwagen, als dieser anfuhr. Dabei stürzte der Mann von dem Trittbrett auf die Straße und geriet unter das Müllauto. Seine Beine seien von einem Rad des Müllautos überrollt worden, so die Polizei.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Der 47-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Ludwigshafen gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch untersucht. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.