Die zuständige Behörde teilte mit, das Projekt sei nach umfangreicher Beteiligung der Öffentlichkeit und Prüfung der Umweltverträglichkeit genehmigt worden. Nach Angaben der Behörde sollen in dem Müllheizkraftwerk künftig pro Jahr etwa 240.000 Tonnen Müll verbrannt werden - und zwar sogenannte nicht gefährliche Abfälle. Um Müll-Tourismus vorzubeugen, sollen nur Siedlungs- und Gewerbeabfälle verbrannt werden, die vorher auf Deponien in der Nachbarschaft angenommen wurden. Die durch die Verbrennung erzeugte Wärmeenergie werde ins öffentliche Fernwärmenetz eingespeist.

Gegen das Projekt hatte es zahlreiche Einwendungen gegeben. Die Planungsunterlagen konnten drei Monate lang in Mainz und Wiesbaden eingesehen werden. Die Anlage soll voraussichtlich ab dem Jahr 2023 in der Nähe des Dyckerhoff-Steinbruchs in Wiesbaden-Biebrich gebaut werden.