Jede Menge Müll am Mainzer Rheinufer

Wer an das Mainzer Rheinufer denkt, dem fallen sofort grüne Wiesen, glückliche Menschen und die ein oder andere Weinschorle ein. Was man hier aber leider auch oft sieht, ist Müll. Vor allem im Sommer.

Die Müllmengen am Mainzer Rheinufer seien gerade auf Rekordniveau , sagt Michael Potthast vom Mainzer Entsorgungsbetrieb. Er übernimmt ab 1. Juli die Leitung der Entsorgungsbetriebe. Die gelockerten Corona-Regeln würden gerade bei dem schönen Sommerwetter viele Menschen nach draußen locken. Tausende ziehe es in die Parks und vor allem ans Rheinufer.

Müll landet oft daneben

Das Ergebnis sei tonnenweise Müll, der liegen bleibt, sagt Michael Potthast. Ihn nervt, dass der weit verstreut rund um überquellende Mülleimer liegt. Ganz besonders ärgerlich seien die Flaschen.

Einige stellen die Flaschen offenbar daneben, um Pfandsammlern das Wühlen in den Mülleimern zu ersparen. Doch offenbar sind Bierflaschen wegen des niedrigen Pfands und wegen des Gewichts nicht so gefragt.

"Die Flaschen werden sehr gerne neben die Tonne gestellt, fallen dann um, gehen kaputt. Und dann haben Sie Scherben, im Rasen oder auf der Straße und die wieder aufzukehren, ist gar nicht so einfach."

Mitarbeiter des Mainzer Entsorgungsbetriebs haben – im wahrsten Sinne – alle Hände voll zu tun, erzählt ihr Chef Michael Potthast. In diesem Jahr gebe es so viel Müll wie noch nie. Daher habe man jetzt vor allem an den Wochenenden das Personal aufgestockt, sagt er. Die Mülleimer würden bis zu 40 Mal pro Woche geleert. Außerdem gebe es zusätzliche Abfallbehälter.

Seit über einem Jahr gibt es diese größeren Tonnen am Rhein. SWR

In diese großen Tonnen am Rhein könnten vor allem Flaschen hineingeworfen werden. Anscheinend nutzen viele Menschen die Tonnen aber nur tagsüber. Trotzdem sollen in den nächsten Tagen weitere 40 Tonnen aufgestellt werden. "Tagsüber funktioniert das gut mit den großen Tonnen. Nachts, wenn dann ein bisschen mehr gefeiert wird, stellt der Erste die Flasche daneben und der Nächste auch. Daher kommen dann die Scherben und da funktioniert das leider nicht mehr ganz so gut."

Niemand will es gewesen sein

Allerdings will niemand Schuld an dem Müllproblem am Mainzer Rheinufer sein. Nach einer Blitz-Umfrage des SWR sagten die meisten Besucher, dass sie ihren Müll mitnehmen, niemand lasse etwas liegen.

"Ich nehme eigentlich immer alles mit. Aber man sieht schon, dass einige Leute viele Sachen liegen lassen. Wenn ich das sehe, rege ich mich erst auf, sammele es meistens dann aber einfach mit ein."

Trotzdem seien die Wiesen am Mainzer Rheinufer vor allem in Höhe der Malakoff-Passage jeden Morgen wieder voll. Besonders am Wochenende, sagte Michael Potthast von den Entsorgungsbetrieben.

"Es muss einfach cool werden, seinen Abfall mitzunehmen"

Mainzer Rheinwiesen an einem heißen Juniabend. SWR

Müll-Lage auf hessischer Rheinseite genauso

Am gegenüberliegenden Rheinufer auf Wiesbadener Seite scheint die Lage ähnlich zu sein. Der Betreiber der Kransand Bistrobar in Mainz-Kastel, Sebastian Grüner, sagt im Gespräch mit dem SWR: "Wenn viel los ist, geraten die Mülleimer an ihre Grenzen, gerade wegen den Essensverpackungen."

Mülleimer habe man genug – entlang des Rheins zwischen der Maaraue und dem Schiersteiner Hafen seien es 243 Stück, sagt der Frank Fischer von den Entsorgungsbetrieben Wiesbaden.

"Grundsätzlich ist es kein Entsorgungsproblem, sondern ein Verhaltensproblem der Leute."

Tatsächlich haben die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) vor allem an den Wochenenden zusätzliche Arbeitsschichten eingerichtet. Denn auch dort gebe es jetzt bei schönem Wetter deutlich mehr Müll, bestätigt ELW-Sprecher Frank Fischer. Seine Leute leeren die Mülleimer am Rheinufer nicht nur zwei mal die Woche, sondern jetzt auch samstags und sonntags.

Gastronomien entsorgen den Müll zum Teil selbst

Dass gerade das Kasteler Rheinufer im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke vergleichsweise sauber aussieht, dazu tragen vereinzelt auch Gastronomiebetriebe bei. „Wir legen permanent selbst Hand an“, berichtet der Inhaber der Bastion von Schönborn am Kasteler Strand, Ralf Kraft.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden regelmäßig nicht nur den Strandbereich aufräumen, sondern auch das Reduit-Gelände drumherum. „Wir fühlen uns einfach verpflichtet, unser Umfeld sauber zu halten, und warten da nicht auf die Entsorgungsbetriebe.“