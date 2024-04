Unbekannte laden illegal Bauschutt auf Radweg in Mainz

per Mail teilen

In Mainz-Laubenheim haben Unbekannte drei große Haufen Bauschutt auf einem Fahrradweg abgeladen. Der Müll ist laut Stadt gefährlich und die Entsorgung teuer.

Nach Angaben der Stadt wurde der Bauschutt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mitten auf den Fahrradweg von der Nato-Rampe am Rhein in Richtung Hauptstraße (Rüsselsheimer Allee) gekippt.

"Nicht nur, dass diese illegale Müllablagerung auf Kosten aller Gebührenzahler in Mainz beseitigt werden muss, sie stellt überdies eine erhebliche Gefährdung für Radfahrende dar."

Bei der illegalen Entsorgung handelt es sich laut Stadt um auffällige Natursteine, Einwegpaletten und Baumstämme. Ein Fahrzeug habe die Stelle scheinbar drei Mal angefahren, da es sich um drei große Haufen handele. Das spreche dafür, dass der Müll von einer Baustelle in der Nähe stamme.

Unbekannte haben jede Menge Bauschutt auf dem Radweg abgeladen. Stadtverwaltung Mainz

Stadt Mainz sucht Zeugen für abgeladenen Bauschutt

Daher sucht die Stadt Mainz nun nach Zeugen: Wer kennt eine Baustelle in der Nähe, auf der diese Abfälle entstanden sein können? Wer hat Auffälliges zur Tatzeit beobachtet? Hat vielleicht jemand ein Fahrzeug gesehen und sich Kennzeichen gemerkt?

Hinweise können der Umweltstreife Stadt Mainz unter 06131-123456 oder am Umwelttelefon unter 06131-122121 gemeldet werden.