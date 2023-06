Müll in Wormser Recyclingbetrieb fängt Feuer

In einem Entsorgungsbetrieb in Worms ist Müll in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hat sich der Abfall durch die Hitze selbst entzündet.

Dabei seien Plastikquader und andere Abfälle in Brand geraten. Durch das Feuer sei schwarzer, dichter Qualm in Richtung Herrnsheim und Abenheim gezogen. Deswegen wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da die Rauchwolke auch in Richtung Klinikum gezogen sei, sei auch das Krankenhaus über den Brand informiert worden. Außerdem wurde die Warn-App NINA ausgelöst. Stadt Worms gibt Entwarnung Nachdem die Luftmessungen der Feuerwehr unauffällig waren, hat die Stadt Worms Entwarnung gegeben. Nach jetzigem Erkenntnisstand sei durch das Feuer kein Sachschaden entstanden. Mainz Brandursache noch völlig unklar Tiefgaragenbrand in Mainzer Altstadt: Polizei ermittelt Nach dem Brand in einer Tiefgarage in der Mainzer Altstadt mit drei Verletzten, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wurde auch der Lagerraum untersucht. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz mit Sport SWR Fernsehen RP Zweiter Brand in Worms innerhalb kurzer Zeit Erst Ende vergangener Woche hatte es im Wormser Stadtteil Wiesoppenheim gebrannt. Dort war eine große Menge Grünabfall in Brand geraten.