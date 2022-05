Müll im Rhein-Selz-Park: Geheimes Gutachten aufgetaucht

Seit Jahren hält die Kreisverwaltung Mainz-Bingen ein Gutachten zu dem Problemmüll zurück, der im Niersteiner Rhein-Selz-Park lagert. Teile daraus wurden jetzt bekannt.

Carsten Propp ist Mitglied der AfD-Kreistagsfraktion und sitzt im Ortsbeirat des Niersteiner Stadtteils Schwabsburg. Nach eigener Aussage hat er die Kopie des Gutachtens jetzt in seinem Briefkasten gefunden. Wer sie dort eingeworfen hat, weiß Propp nicht. Er hält die Dokumente aber für echt.

Kreisverwaltung Mainz-Bingen hält Gutachten unter Verschluss

Vor zwei Wochen hatten Propp und die AfD-Fraktion im Kreistag zu diesem Thema die Kommunalaufsicht eingeschaltet. Hintergrund war, dass sich die Kreisverwaltung bisher weigert, dieses Gutachten zu den Müll- und Schuttablagerungen im Rhein-Selz-Park zu veröffentlichen oder auch nur den Kreistagsfraktionen zugänglich zu machen. Als Begründung heißt es von der Behörde, in dem Gutachten gebe es sensible Daten, deren Veröffentlichung den Besitzern des Areals schaden könnte. Das aber will die AfD nicht akzeptieren. Sie hat nun die Kommunalaufsicht gebeten, eine Freigabe des Gutachtens zu veranlassen.

Laut Gutachten 420 Tonnen gefährlicher Müll

Möglicherweise wegen dieser Initiative kamen die Unterlagen zu Propp. Er vermutet die Quelle in Reihen der Kreisverwaltung. Diese hatte das Gutachten vor Jahren selbst in Auftrag gegeben, dann aber unter Verschluss gehalten. Dem SWR hat das AfD-Kreistagsmitglied einige Punkte aus dem Müllgutachten weitergegeben. Und die haben es in sich. Laut Propp wird in dem Gutachten explizit von gefährlichen Stoffen in dem Schutt gesprochen. Dabei handele es sich unter anderem um Asbest, KMF (Künstliche Mineralfasern) und PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe). Diese Stoffe gelten als krebserregend.

So lagert der Bauschutt im Rhein-Selz-Park in Nierstein SWR

Die Kreisverwaltung hatte öffentlich bislang bestritten, dass der Müll gefährlich ist - auch, weil diese Stoffe nur in geringer Konzentration vorkämen. Dieser Darstellung widerspricht das Gutachten laut Propp deutlich. Demnach gebe es 420 Tonnen gefährlichen Sondermüll auf dem Gelände. Insgesamt lagern laut Gutachten dort mindestens 1400 Tonnen Müll. Er sei derart miteinander vermischt, dass er nicht mehr zu trennen sei und dementsprechend der gesamte Schutt als Sondermüll zu entsorgen sei.

In diesem Schutt sollen krebserregende Stoffe sein. privat

Das wiederum würde dem Entsorgungskonzept widersprechen, dass die Kreisverwaltung dem Besitzer des Areals im Rhein-Selz-Park, einem kuwaitischen Investor, vorgegeben hat. Darin wird der Schutt in drei Stufen eingeteilt - von unbedenklich bis belastet. Ursprünglich hätte der unbelastete Müll bis Ende Februar bereits entsorgt sein müssen.

Nachdem der SWR berichtet hatte, dass seit Ende des vergangenen Jahres so gut wie nichts mehr auf dem Gelände passiert ist, hat die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben erneut mit dem kuwaitischen Investor gesprochen. Demnach soll in diesen Tagen mit der Entsorgung begonnen werden. Außerdem, so die Mitteilung der Kreisverwaltung, habe der Grundstücksbesitzer eine Firma gefunden, die auch den Sondermüll entsorgen soll. Bis wann, ist noch unklar.

Müll lagert unter freiem Himmel

Bereits seit Jahren liegt der Bauschutt offen auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Armee. Entstanden ist er offenbar, als der kuwaitische Investor begonnen hatte, alte Häuser zu entkernen. Als dann wegen Schwierigkeiten mit dem Bebaungsplan ein Baustopp auf dem Gelände verhängt wurde, bliebt der Schutt offen auf dem Gelände liegen.

Schon im Oktober vergangenen Jahres hatte der SWR ein TÜV-Gutachten veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass der Schutt mit Asbest und anderen Stoffen verseucht und krebserregend ist und nur unter besonderen Arbeitsschutzbedingungen behandelt und unter speziellen Bedingungen entsorgt werden darf. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat darauf mit dem Hinweis auf ihr eigenes Gutachten reagiert, das von keiner Gefahr durch den Müll ausgeht. Stimmen die Informationen, die Carsten Propp vorgelegt hat, scheint es zumindest Widersprüche zu geben.

Kreisverwaltung hat noch nicht reagiert

Auf eine SWR-Anfrage zu den nun bekannt gewordenen Erkenntnissen aus dem Gutachten hat die Kreisverwaltung Mainz-Bingen noch nicht reagiert. Carsten Propp wird zusammen mit der Landtagsfraktion der AfD am Donnerstagvormittag weitere Details des ihm zugespielten Gutachtens veröffentlichen. Die AfD-Fraktion im Landtag sieht bei dem Rhein-Selz-Park als zurzeit größtem Konversionsprojekt in Rheinland-Pfalz nun dringenden Handlungsbedarf.