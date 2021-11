Die Mühlenteichbrücke in Bad Kreuznach ist am Mittwoch und Donnerstag (17. und 18. November) tagsüber für den Verkehr und für Fußgänger gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden in den zwei Tagen die Stahlträger an der Brücke entfernt, die unter den Brückenbögen als Gerüst und Abstützung angebracht waren. Die Umleitung läuft während dieser Zeit über das benachbarte „Geesebriggelche“. Die Arbeiten gehören zur aktuellen Sanierung der Brückengewölbe der Mühlenteichbrücke in Bad Kreuznach.