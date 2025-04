Ein Mann auf einem alten blauen Motorrad soll am Dienstag- und Donnerstagabend Passanten mit einem Revolver bedroht und ausgeraubt haben - auf offener Straße. Die Polizei geht von demselben Täter aus.

Beide Fälle sollen sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt zugetragen haben. Am Donnerstagabend habe der unbekannte Motorradfahrer im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld im Bereich der Kreuzung Im Münchfeld/In der Meielache einen 25-Jährigen Mann angesprochen, teilte die Polizei mit.

Eine Szene wie im Krimi: "Komm' her", soll der Unbekannte seinem Opfer unter vorgehaltener Schusswaffe gesagt haben, so die Polizei. Dabei habe er Bargeld verlangt. Der 25-Jährige habe dem Täter daraufhin 25 Euro übergeben.

Geldautomat defekt - Bankkarte und PIN gestohlen

Weil ihm das vermutlich nicht reichte, habe der Täter ihn zu einem Geldautomaten in der Nähe gedrängt. Pech für den Täter: Der Automat funktionierte nicht, so die Polizei. Daraufhin habe er die Bankkarte und die PIN-Nummer des Opfers verlangt und sei geflohen.

Ähnlicher Raub zwei Tage zuvor - 20 Dollar Beute

Bei dem Fall am Dienstagabend war das Opfer ein 28-Jähriger US-Amerikaner, der gerade beruflich in Mainz sei, so die Polizei. Er sei gerade auf dem Heimweg über eine Fußgängerbrücke in der Koblenzer Straße gewesen, als er von einem bewaffneten Motorradfahrer angehalten wurde.

Der Amerikaner habe nur die Worte "Geld", "Karten" und "Handy" verstanden, berichtete die Polizei. Daraufhin habe er dem Motorradfahrer 20 Dollar übergeben und sei auf Anweisung des Täters nach Hause gerannt.

Täter hatte Bart und fuhr ein blaues Motorrad oder Mofa

In beiden Fällen wurde der Täter von den ausgeraubten Männern ähnlich beschrieben. Dunkler, kurzer Vollbart, hellbraune Hautfarbe. Er saß auf einem blauen Motorrad oder Mofa älteren Modells. Ein Opfer erkannte deutliche Gebrauchsspuren, das andere gab an, das Motorrad habe auffällig gestunken.

Die Mainzer Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 06131/65-33999 zu melden.