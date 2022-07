Motorradfahrer fährt gegen Auto und verletzt sich schwer

per Mail teilen

Am Freitagabend hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Nierstein schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 46-Jährige ein abbiegendes Auto überholen und beschleunigte. Dabei übersah er ein Auto, das am linken Fahrbahnrand geparkt war und fuhr ungebremst dagegen. Laut Polizei prallte er noch gegen ein weiteres parkendes Auto und rutschte mehrere Meter über die Straße. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf über 26.000 Euro. Das Auto, gegen das der Motorradfahrer gefahren war, wurde laut Polizei ordnungsgemäß abgestellt.