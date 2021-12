Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend durch den Fußball spielender Kinder gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die drei Kinder auf einer Grünfläche neben der Straße gespielt. Dabei sei der Ball versehentlich auf die Straße gerollt. Der 65-jährige Motorradfahrer konnte dem Ball nach Angaben der Polizei nicht mehr ausweichen und stürzte in der Folge. Der Mann sei anschließend mit einer Kopfverletzung in die Uniklinik Mainz gebracht worden.