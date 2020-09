700 Motorradfahrer treffen sich heute in der Mainzer Innenstadt, um zu demonstrieren. Sie wehren sich dagegen, dass bestimmte Ausflugsstrecken für sie gesperrt werden sollen.

Die Motorradfahrer treffen sich gegen 14 Uhr an der Pyramide im Mainzer Stadtteil Hechtsheim. Dort starten sie ihre Protestfahrt durch die Innenstadt. Die Motorradfahrer demonstrieren gegen die geplante Sperrung von beliebten Ausflugsstrecken. Der Bundesrat hatte im Mai die Sperrung empfohlen, um die Lärmbelastung zu minimieren.

Dem Beschluss von Mitte Mai zufolge will sich der Bundesrat auch dafür einsetzen, dass die zulässigen Geräuschemissionen aller neu zugelassenen Motorräder begrenzt werden. Ein Maximalwert von 80 Dezibel soll künftig gelten - also in etwa so laut wie ein Rasenmäher.

Gegen pauschales Fahrverbot

Die Motorradfahrer argumentieren, dass die aktuelle Rechtslage ausreichend sei. Auch der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) spricht sich gegen ein pauschales Fahrverbot aus. Die überwiegende Mehrheit der Motorradfahrer sei ordnungsgemäß unterwegs. "Kollektivstrafen", wie beispielsweise allgemeine Verbote oder Streckensperrungen, seien daher nicht angemessen.

Stau in der Mainzer Innenstadt

Bei der Demo am Samstag in Mainz wollen sich die Motorradfahrer an die Verkehrsregeln halten. Ausnahme: Sie sind nach eigener Aussage farbenblind unterwegs. Das heißt, dass sie als Konvoi auch über rote Ampeln fahren.

Die Polizei Mainz rechnet damit, dass es zu Verkehrsproblemen in der Innenstadt kommt. Für sie sei es nur ein Verkehrseinsatz, sagte ein Sprecher. Darüber hinaus erwarteten sie keine größeren Probleme. Die Demonstration wird von 30 Polizisten begleitet.