Das wären die Motive des Mainzer Rosenmontagszuges gewesen

Schon wieder kein Rosenmontagszug in Mainz und damit auch keine Motivwagen in diesem Jahr. Aber wie die Wagen ausgesehen hätten, zeigt jetzt eine Ausstellung.

Im ehemaligen Karstadt-Gebäude in der Mainzer Innenstadt, der sogenannten Lulu, sind die Entwürfe für die Motivwagen jetzt auf großen Plakatleinwänden zu sehen. Es gibt neun Kreationen, die der Karrikaturist Michael Apitz zusammen mit dem sogenannten Kreativkreis des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) entworfen hat.

Die Entwürfe lagen schon in der Schublade

Zeichner Michael Apitz sagte, er freue sich, dass die Motive jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt werden könnten. Andererseits würde er natürlich lieber in der Wagenhalle stehen und sehen, wie aus seinen Entwürfen die Wagen für den Rosenmontagszug entstünden. Eigentlich habe er die Entwürfe schon zurück in die Schublade gelegt, als klar war, dass der Rosenmontagszug ausfalle. Dann aber kam die Idee, die Motive einmal anders zu präsentieren.

Vielleicht gibt es Motivwagen auf dem Rheinland-Pfalz-Tag?

MCV-Präsident Reinhard Urban wollte nicht ausschließen, dass der ein oder anderen Entwurf doch noch als Wagen gebaut und dann am Rheinland-Pfalz-Tag im Sommer in Mainz gezeigt wird. Bei diesen Entwürfen seien natürlich Motive dabei, die auch später im Jahr noch aktuell seien, so Urban. Er wisse aber noch nicht, ob das wirklich so kommen wird.