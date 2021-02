Was wäre die Fastnacht ohne die Mainzer Motivwagen? Am Freitag wurden sie vorgestellt. Die Motive zeigen auf originelle Weise weltweite und Mainzer Themen.

Obwohl der Rosenmontagszug in diesem Jahr ausfällt, hat es sich der Mainzer Carneval-Verein (MCV) nicht nehmen lassen, zwei pointierte Motive zu entwerfen. Das klingt zunächst wenig - doch die Wagen können sich sehen lassen: Der eine zeigt einen acht Meter hohen Mainzer Dom. Der freut sich darüber, dass zwei Mainzer Firmen, nämlich Biontech und Schott, weltweit dafür sorgen, dass das Coronavirus weggeimpft wird. In Mainz gibt es traditionell zu jedem Wagen einen Vers und der lautet hier: "Weil´s Virus gerad beherrscht die Welt, ist alles auf den Kopf gestellt. Doch Impfstoff kommt für Groß und Klein von Biontech in Mainz am Rhein."

Trump als Lügenbaron dargestellt

Auch das zweite Motiv ist einige Meter hoch. Es zeigt eine Freiheitsstatue, die mit ihrer Fackel eine Rakete zündet. Diese feuert den früheren US-Präsidenten Donald Trump auf den Golfplatz. Das Bild erinnert an die Darstellung des Barons Münchhausen, der auch als Lügenbaron bekannt ist.

Mainzer Motivwagen 2021: Der frühere US-Präsident Donald Trump wird auf einen Golfplatz gefeuert. SWR Ilona Hartmann

Schließlich haben die Wagenbauer noch ein großes Narrenschiff gebaut, auf dem alle Meenzer Schwellköpp stehen. Die Schwellköpp sind überdimensional große Pappmachéköpfe. Sie werden während der Fastnacht von Erwachsenen und Kindern getragen. Dieses Narrenschiff segelt hoffnungsvoll dem kommenden Jahr und der nächsten Fastnachts-Kampagne entgegen.

"Trotz Corona segelt heiter - das Narrenschiff voll Hoffnung weiter" Mainzer Fastnachtsmotto 2021

In der Hoffnung auf bessere Zeiten begeben sich die Schwellköpp und der Bajazz im Narrenschiff auf die Reise. SWR Ilona Hartmann

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - auch in der Corona-Krise. Und MCV-Präsident Reinhard Urban hofft, dass diese sogenannten Fastnachtsmonumente in ein paar Monaten in der Mainzer Innenstadt aufgestellt werden können. Und zwar dann, wenn sich draußen wieder mehrere Menschen aus mehreren Haushalten treffen dürfen. Dass allerdings der ganze Mainzer Rosenmontagszug im Sommer nachgeholt werden kann, das glaubt Urban nicht. Solche Massenveranstaltungen, meint er, werden in diesem Frühjahr oder Sommer bestimmt noch nicht möglich sein.