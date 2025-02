per Mail teilen

Zwei Tage nach der Bundestagswahl hat der Mainzer Carneval-Verein (MCV) die Motivwagen für den Rosenmontagszug in Mainz vorgestellt. Die geplatzte Ampelregierung bekommt selbstverständlich ihr Fett weg, aber auch die Mainzer Stadtpolitik.

Um 10:11 Uhr wurde das Geheimnis in der Wagenhalle in Mainz-Mombach gelüftet: Die geplatzte Ampelregierung in Berlin, Trumps Wiederauferstehung oder Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine - das alles sind Themen der närrischen Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug 2025.

Aber auch dem Mainzer Finanzdezernenten Günter Beck (Grüne) wurde die Ehre eines Wagens zuteil: Unter dem Motto "Zerplatzte Träume" piekt er Luftballons mit Aufschriften wie "Kostenloser Nahverkehr" oder "Kulturbäckerei" kaputt.

Zehn Motivwagen beim Mainzer Rosenmontagszug

Bewundern darf man außerdem Olaf Scholz als Bruchpiloten in einem kleinen Flugzeug, das bereits abgestürzt ist. Robert Habeck sitzt hinter ihm und Christian Lindner ist schon aus dem Flugzeugwrack herausgefallen.

Auch US-Präsident Donald Trump "schmückt" wieder einen Wagen: Unter dem Motto "Drill Baby drill" ist er mit einem großen Bohrer zu sehen, wie er nach Bodenschätzen sucht.

Die Sonne brennt, die Erde schwitzt, doch Klimaschutz ist abgeblitzt bei Donald Trump, der drillt und wie, er liebt fossile Energie.

Und auch der russische Präsident Wladimir Putin darf nicht fehlen. Mit Kim Jong-un aus Nordkorea als Katze auf seinem Schoss bedroht er mit Raketen die Welt.

Wegen Bundestagswahl müssen Wagenbauer nachsitzen

Insgesamt sind in der aktuellen Kampagne zehn Wagen mit überlebensgroßen Karikaturen dabei. Zusammen mit Schwellköpp' und Gardisten werden sie am Rosenmontag über die Straßen rollen. Allerdings wird der zehnte Wagen erst in den nächsten Tagen fertiggestellt. Dafür wollten die Wagenbauer bewusst das Ergebnis der Bundestagswahl abwarten. Das Motto ist aber schon bekannt: "Kröten schlucken".

Motivwagen unter neuem Chef

Erstmals ist Stefan Hisge als Chef-Wagenbauer für die Motivwagen verantwortlich. Der Handwerker und Techniker hatte den Job im vergangenen Oktober von Dieter Wenger übernommen. Hisge gründete das "Wagenbau-Team Mainz" und übernahm die komplette Mannschaft seines Vorgängers.

Für mich sind die Motivwagen des MCV ein kulturelles Erbe, das es zu bewahren gilt, und ich freue mich riesig, die Herausforderung anzunehmen.

Dieter Wenger hatte jahrzehntelang zusammen mit seinem Team die Motive des Rosenmontagszugs gebaut. Er wird die Werke seines Nachfolgers allerdings nicht mehr bewundern können, denn er starb Anfang des Jahres im Alter von 84 Jahren. An ihn soll der sogenannte Bajazz-Wagen auf dem Rosenmontagzug erinnern.

Videos erklären Motivwagen

Eine Neuerung aus dem vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder: Zu jedem Motivwagen gibt es auch ein Erklärvideo. Zu den Videos kommt man über QR-Codes, die an jedem Motivwagen angebracht sind. Man kann sie mit dem Handy einscannen und dann das Video anschauen.

Motivwagen kosten mehr als 100.000 Euro

Rund 12.000 Euro kostet ein Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug. Einen Großteil der Kosten übernimmt der MCV. Finanziell beteiligt sind aber auch der Mainzer Carneval Club (MCC), der Gonsenheimer Carneval Verein (GCV) und der Karneval-Club Kastel (KCK). Zum Teil gibt es auch Sponsorengelder.

Sneak Preview: Motivwagen auf der LU in Mainz

Wer bereits vor dem Rosenmontag einen Blick auf die Motivwagen im Original werfen möchte, kann das am Fastnachtssonntag, 2. März, tun. Traditionell werden die Wagen dann ab 13.11 Uhr auf der Mainzer Ludwigsstraße ausgestellt.