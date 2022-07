Getötete Frau in Flomborn: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Mainz muss sich ein Mann wegen Mordes an seiner Geliebten verantworten, die vorgegeben hatte, von ihm schwanger zu sein. Die Staatsanwältin forderte am Montag lebenslange Haft.

Sie sah dafür drei Mordmerkmale als erfüllt an: Habgier, niedere Beweggründe und das Ziel des Schwangerschaftsabbruchs. Zudem forderte sie, eine besondere Schwere der Schuld festzustellen. Damit wäre eine Haftentlassung des Angeklagten nach 15 Jahren unmöglich. Die Nebenklage schloss sich der Forderung an. Die Verteidigung soll am Mittwoch plädieren, ein Urteil wird Ende Juli erwartet.

Der verheiratete Mann aus dem hessischen Bensheim muss sich seit Februar vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft dem 32-Jährigen vor, im Juni 2021 auf einem Feld zwischen Stetten und Flomborn (Landkreis Alzey-Worms) seine 38-jährige Geliebte getötet zu haben.

Angeklagter und Opfer hatten Affäre

Der Angeklagte soll sie im Februar 2021 über ein Kontaktportal kennengelernt und eine Affäre mit ihr gehabt haben. Er habe seine Ehe unbeschwert weiterführen wollen, so die Staatsanwaltschaft, weshalb er die Frau erdrosselte. Der Mord sei zugleich der Versuch gewesen, eine Schwangerschaft abzubrechen, die ihm die 38-Jährige vorgetäuscht haben soll, hieß es.

Finanzielle Sorgen wegen angebliche Schwangerschaft

Laut Anklage soll der 32-Jährige bereits kurz vorher eine andere Affäre gehabt haben, die aufgeflogen war. Auch diese Frau hatte behauptet, dass sie von dem Mann schwanger sei. Als nun das spätere Opfer ihm ebenfalls eine Schwangerschaft vortäuschte, habe der Mann befürchtet, seine zweite Affäre würde auch noch auffliegen.

Zudem hätten weitere Unterhaltszahlungen für ihn den finanziellen Ruin bedeutet. Mit seiner Frau habe er nämlich einen Kredit in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen, um das gemeinsame Haus zu kaufen, so die Staatsanwaltschaft.