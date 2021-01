per Mail teilen

Nachdem ein Autofahrer in Trebur (Kreis Groß-Gerau) einen Mann überfahren hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen Mordverdachts. In der Nacht auf Mittwoch hatte die Polizei noch von einem Unfall gesprochen, mittlerweile gibt es Hinweise, dass der Autofahrer einen 85-jährigen Fußgänger mit Absicht überfahren hat. Der 24-jährige mutmaßliche Fahrer sei wohl über den Bürgersteig gefahren. Er habe den Fußgänger getroffen und sei dann geflohen, das sagte ein Staatsanwalt auf Nachfrage. Kurz danach hatte sich der Mann laut Ermittlern selbst bei der Polizeiwache gemeldet. Dabei habe er sich auffällig verhalten und wurde festgenommen. Die Einsatzkräfte suchten mit einem Hubschrauber nach dem angefahrenen Mann, als sie ihn fanden, sei er aber schon tot gewesen. Ob er und der mutmaßliche Fahrer sich kannten, untersucht die Staatsanwaltschaft jetzt. Wegen des Mordverdachts sitzt der 24-Jährige nun in Untersuchungshaft.