Vor dem Landgericht in Limburg (Hessen) hat der 28-jährige Hauptangeklagte gestanden, einen Bad Kreuznacher Gastwirt erschossen zu haben. Insgesamt sind drei Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt.

Der 28-jährige Hauptangeklagte betonte zu Prozessbeginn, allein gehandelt zu haben. Die 27 und 38 Jahre alten Mitangeklagten wiederum gaben an, weder beteiligt gewesen zu sein noch von dem Vorhaben gewusst zu haben.

Der Angeklagte, der seinen Verwandten aus Bad Kreuznach erschossen haben soll, hat am Donnerstag vor Gericht ein Geständnis gemacht.

Bei der Tat im vergangenen September war der 39-jährige Gastwirt aus Bad Kreuznach nach einer Trauerfeier im hessischen Wetzlar mit sieben Schüssen aus nächster Nähe in seinem Auto getötet worden. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass auch er erschossen werden sollte.

Die Bad Kreuznacher trauern um den erschossenen Gastronomen. SWR

Die Mitangeklagten sollen zum einen für die Logistik und zum anderen für die Beschaffung der Waffe zuständig gewesen sein.

Die Anklage geht unter anderem von Rache als Motiv aus. Es soll einen Streit in der kurdischen Großfamilie geben. In dem Zusammenhang hatte es den Ermittlungen zufolge bereits 2017 einen Doppelmord in der Türkei gegeben.

Der Prozess wird fortgesetzt, insgesamt hat das Limburger Landgericht zwölf Verhandlungstage bis in den September hinein angesetzt.