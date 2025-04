Für den Mord an der 15-jährigen Tochter muss ein Ehepaar lebenslang in Haft. Das Landgericht Mainz stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die Eltern hatten das Mädchen gewürgt und bei Worms in den Rhein geworfen. Die Tat sei eiskalt ausgeführt worden, so SWR-Reporter Golo Schlenk zum Urteil