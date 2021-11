Polizeieinsatz wegen Mann mit Messer vor Friseursalon

Im Mainzer Stadtteil Mombach hat ein 30-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er mit einem gezückten Messer vor einem Friseursalon stand. Nach Polizeiangaben bat der Mann eine 37-jährige Frau vor dem Salon um eine Zigarette. Während des Gesprächs bemerkte die Frau, dass der Mann ein Messer in der Hand hielt. Sie flüchtete daraufhin in den Friseursalon und rief die Polizei. Der 30-Jährige übergab den Beamten widerstandslos sein Messer. Er wurde laut Polizei in eine psychiatrische Klinik gebracht.