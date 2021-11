Arzt will Kinder noch vor Stiko-Empfehlung impfen

per Mail teilen

Kommt die Corona-Impfung für Kinder? Am Donnerstag will die europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung des Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf entscheiden. Kinderarzt Dr. Lothar Maurer will nicht auf eine Empfehlung der Stiko warten - sondern direkt loslegen mit dem Impfen.