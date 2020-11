Die Universitätsmedizin Mainz hat nach eigenen Angaben einen der modernsten Computertomografen weltweit in Betrieb genommen. In der Klinik und Poliklinik für Neuroradiologie sollen vor allem Patienten mit Schlaganfall davon profitieren. Ein Computertomograf (CT) durchleuchtet mithilfe von Röntgenstrahlen Gewebe im Inneren von Patienten und erzeugt Bilder davon. Der neue CT der Unimedizin ermögliche eine viel höhere Auflösung dieser Bilder, heißt es in einer Mitteilung. Unter anderem, weil das Gerät künstliche Intelligenz einsetze. Diese helfe außerdem dabei, die Strahlendosis zu reduzieren – um bis zu 75 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Geräten. Mit dem neuen CT können laut Unimedizin selbst kleinste Blutgefäße, zum Beispiel im Gehirn, besser erkannt werden. Dies erlaube eine genauere Diagnose. Das Gerät sei das erste seiner Art, das in Deutschland zum Einsatz komme.