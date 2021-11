Moderne Bahnstationen in der Region

17 Bahnstationen in Rheinhessen und an der Nahe werden noch bis Ende des Jahres modernisiert. Dazu gehören unter anderem Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Worms. Die größten Veränderungen beträfen den Bahnhof Römisches Theater in Mainz, so Klaus Berdan von der Deutschen Bahn. Dort gäbe es unter anderem neue Sitzbänke, sowie Netze gegen Tauben an den Dächern der Bahnsteige. Diese und andere Arbeiten an der Station Römisches Theater kosten laut Berdan insgesamt 500.000 Euro. Das Geld komme von der Bahn und vom Bundesverkehrsministerium.