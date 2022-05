Im Wiesbadener Hauptklärwerk läuft derzeit ein bundesweit einmaliges Modellprojekt zur Abwasserreinigung. Es geht darum, multiresistente Keime und Spurenstoffe, wie Rückstände von Medikamenten und Putzmitteln, aus dem Wasser zu filtern. Mithilfe von Aktivkohle und speziellen Membranen könnten Antibiotika-resistente Krankheitserreger fast bis zu 100 Prozent und die Spurenstoffe bis zu 90 Prozent aus dem Abwasser herausgefiltert werden, so ein Sprecher der Wiesbadener Entsorgungsbetriebe. Die bisherigen Ergebnisse seien vielversprechend. Erstmals zeige sich außerhalb des Labors in größerem Maßstab, dass das Verfahren funktioniere. Die Versuchsanlage im Wiesbadener Klärwerk wird von der Technischen Universität und der Hochschule Darmstadt wissenschaftlich begleitet. Mindestens bis zum Ende dieses Jahres werde noch weiter geforscht, so der Sprecher, zum Beispiel an der besten Dosierung und Art der Aktivkohle.