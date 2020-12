In Bad Kreuznach geht am Dienstag der Mobil- und Infopunkt am Bahnhof in Betrieb. Kernstück des Neubaus ist ein großes Fahrrad-Parkhaus, das Pendlern ermöglichen soll, den Bahnhof ohne PKW zu erreichen. Das Fahrrad-Parkhaus mit bis zu 400 Stellplätzen ist videoüberwacht und bietet einen zusätzlich gesicherten Bereich für hochwertige Räder. Außerdem gibt es Lademöglichkeiten für E-Bikes und Schließfächer für Gepäck. In einem Service- und Kundencenter informiert die Stadt über Mobilitätsangebote und das Fahrrad-Parkhaus. Das Vorzeigeprojekt ist nach Angaben der Stadt landesweit einzigartig. Politisch allerdings ist es umstritten, weil die Kosten mit 3,4 Millionen Euro fast doppelt so hoch liegen, wie ursprünglich geplant. Die hochverschuldete Stadt muss gut die Hälfte der Gesamtkosten tragen, weil die Fördersumme vom Bund gedeckelt ist.