Telefonbetrüger schlagen in Mainz und Budenheim zu

Immer wieder haben es Betrüger auf ältere Menschen abgesehen. In Mainz und Budenheim sind jetzt zwei Seniorinnen mit Schockanrufen um mehrere zehntausend Euro gebracht worden.

Opfer waren laut Polizei eine 77-Jährige aus Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) und eine 85 Jahre alte Frau aus Mainz. In beiden Fällen gaben die Unbekannten am Telefon vor, die Töchter der Frauen hätten jeweils einen schweren Unfall verursacht und bräuchten nun hohe Summen, um auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden.

Bei einem der sogenannten Schockanrufe war laut Polizei im Hintergrund sogar eine weibliche Stimme zu hören, die mehrmals verzweifelt "Mama" rief. In beiden Fällen übergaben die beiden Seniorinnen jeweils Geld in fünfstelliger Höhe an unbekannte Frauen. Während der gesamten Zeit wurden die beiden Frauen am Telefon gehalten und es wurden ihnen Anweisungen erteilt.

Tipps der Polizei bei Schockanrufen

Die Polizei rät dringend, bei solchen Anrufen auf dem Festnetz oder auf dem Handy einfach aufzulegen. Wer wissen möchte, ob Familienangehörige tatsächlich einen Unfall hatten, soll nach dem Auflegen die Polizei unter der Telefonnummer 110 anrufen und nachfragen.