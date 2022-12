Pärchen mit Gaspistole in Wiesbadener Fußgängerzone unterwegs

per Mail teilen

Die Wiesbadener Polizei hat ein Pärchen festgenommen, das mit einer Gaspistole in der Fußgängerzone unterwegs war. Gegen den Mann lag außerdem ein Haftbefehl vor.

Wie die Polizei Wiesbaden am Sonntag mitteilte, hatte ein Zeuge am Freitagabend in der Langgasse einen Mann gemeldet, der eine Schusswaffe sichtbar im Hosenbund getragen habe. Nach einer verbalen Auseinandersetzung habe ihm seine Begleiterin aber die Waffe abgenommen.

Mann musste offene Geldstrafe bezahlen, um Inhaftierung zu verhindern

Als die Polizei das Pärchen kontrollierte, hätten die Beamten die Gasdruckpistole anschließend im Rucksack der Wiesbadenerin gefunden. Gegen beide werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Zudem hätten die Ermittler bei der Kontrolle festgestellt, dass der Mann mit einem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gesucht wird. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat er seine offene Geldstrafe bezahlt und konnte so eine Inhaftierung verhindern.