Mit falschem Corona-Test in die Schule geschickt

An einer Schule in Stadecken-Elsheim haben Eltern ein mutmaßlich gefälschtes Corona-Testzertifikat für ihren 7-jährigen Sohn vorgelegt. Wie die Polizei mitteilt, wird jetzt gegen die Eltern ermittelt. Sie wollten nach Angaben der Polizei nicht, dass ihr Sohn einen Corona-Test in der Schule macht. Daraufhin kam es zu einem Streit mit dem Lehrpersonal. Als die Eltern stattdessen ein Testzertifikat vorlegten, funktionierte der aufgedruckte QR-Code laut Polizei beim Abscannen allerdings nicht.

Als die Beamten an der Schule eintrafen, waren die Eltern mit ihrem Kind verschwunden. Die Polizei habe Hinweise, dass auch der Impfpass der Mutter des Kindes gefälscht sein könnte, so ein Polizeisprecher. Eine Lehrerin der Schule habe angegeben, dass der Impfpass aus sehr dünnem Papier bestünde. Laut Polizei wurden in den vergangenen drei Wochen vermehrt gefälschte Testzertifikate in Mainz entdeckt. In einem Kino seien acht Fälle bekannt geworden.