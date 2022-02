Wegen Corona durfte eine Mutter in Bad Kreuznach ihre neugeborenen Zwillinge nicht sehen. Ein Tablet wurde deshalb zum Seelentröster.

Es ist eine Geschichte aus dem Bad Kreuznacher Diakonie Krankenhaus, die zu Herzen geht. Eigentlich ist man dort erfahren, wenn corona-positive Mütter entbinden. Aber was ist, wenn die Neugeborenen direkt nach der Geburt intensivmedizinisch betreut werden müssen? Im Fall von Dorota Jungmann konnte sie wegen Corona ihre zu früh geborenen Zwillinge 18 Tage lang nicht sehen.

Nach der Geburten mussten die Zwillinge auf die Intensivstation

Wegen einer Risikoschwangerschaft sollten die eineiigen Zwillinge per Kaiserschnitt geholt werden. Kurz vor dem Termin wurden der Mann von Dorota Jungmann und ihre beiden anderen Kinder positiv auf Corona getestet - der Vater konnte also bei der Geburt nicht dabei sein. Weil die beiden Zwillinge Anton und Leon etwas zu wenig Gewicht hatten, mussten beide zur Beobachtung auf die Kinderintensivstation des Diakonie Krankenhauses. Aus Sicherheitsgründen isolierten die Ärzte Dorota Jungmann direkt nach der Geburt von ihren Kindern, was sich als richtiger Schritt erwies. Denn auch bei ihr wurde Corona festgestellt und sie musste nach Hause in Quarantäne.

Oberarzt Edmondo Hammond und sein Team der Neugeborenen- und Kinderintensivabteilung im Diakoniekrankenhaus hatten die Idee mit dem Tablet am Kinderbett. Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach

Gute-Nacht-Lieder per Tablet gesungen

Dem Team der Neugeborenen- und Kinderintensivstation war aber natürlich klar, wie wichtig in der ersten Zeit der Kontakt zwischen Müttern und Neugeborenen ist. "Diese Zeit ist sehr prägend für Mutter und Kind und wichtig für die Entwicklung", erklärt der Oberarzt der Abteilung, Edmondo Hammond, die Situation. Deshalb kam man auf eine Idee: Das Pflegepersonal platzierte ein Tablet am Bettchen der Zwillinge und stellten so eine Verbindung mit der Familie in der Quarantäne her. Dorota Jungmann konnte plötzlich mit ihren Babys sprechen. Sie konnte die Laute der Kinder hören. Die beiden Geschwister sangen den Zwillingen sogar Gute-Nacht-Lieder über das Tablet vor.

Der Kontakt war enorm wichtig

Schwestern und Ärzte seien unglaublich engagiert gewesen, erzählt Dorota Jungmann. "Der Kontakt über das Tablet hat meine Seele gerettet", sagt die Zwillingsmutter heute. Die Fachleute im Bad Kreuznacher Diakonie Krankenhaus sind überzeugt, dass der virtuelle Kontakt der Mutter in einer psychisch sehr schwierigen Situation geholfen hat. 18 Tage nach der Geburt sahen sich die Mutter und die Zwillinge Anton und Leon dann das erste Mal wirklich.